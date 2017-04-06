Бойцов Рогсвардии вооружили пулеметами для спецоперации в Астрахани

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Привлеченные к спецоперации по ликвидации убийц полицейских в Астрахани сотрудники Росгвардии использовали ручные пулеметы Калашникова (РПК) калибром 7,62 миллиметра и снайперские винтовки, следует из оперативного видео, распространенного пресс-центром МВД России.

Неизвестные 4 апреля расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве. В свою очередь официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что четырем подозреваемым заочно предъявили обвинение, их объявили в розыск. По ее словам, в ночь на четверг предполагаемые преступники были ликвидированы.

На кадрах видны несколько бойцов Росгвардии, вооруженных ручными пулеметами. Также были показаны снайперы, занимающие огневые позиции на крышах хозяйственных построек в зоне спецоперации.

Видеозапись свидетельствует о большом количестве привлеченных к операции силовиков и специальной техники, в том числе бронетранспортеров.

Оперативная съемка зафиксировала тела убитых злоумышленников, часть из которых находится в камышах.

Ранее официальный представитель МВД России сообщила РИА Новости, что убийц полицейских в Астрахани помогла обнаружить служебная собака.