В МЧС рассказали о состоянии сторожа школы в Ростове после взрыва

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Пострадавший от взрыва неустановленного предмета сторож лицея №5 в Ростове-на-Дону лишился кисти правой руки и трех пальцев на левой руке, сообщил журналистам начальник городского управления ГО и ЧС Сергей Заворотинский.

Как сообщалось ранее, утром в четверг мужчина, предположительно охранник, решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что мужчине оторвало кисть руки, он был экстренно госпитализирован.

"Было установлено, что пострадавший – сторож средней школы №5 — недалеко от учреждения обнаружил на улице фонарик и поднял его. После включения фонаря произошел взрыв. Человек получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке", — пояснил Заворотинский.

Ранее в больнице РИА Новости сообщили, что пострадавший успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает. По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время оцепление в районе лицея снято, оперативно-следственные мероприятия завершены.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222-1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).