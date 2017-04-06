Ространснадзор проводит глобальную проверку петербургского метрополитена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Ространснадзор ведет проверку Петербургского метрополитена по всем направлениям: оснащенность, инструкции и подготовка персонала, сообщил замглавы ведомства Владимир Черток.

Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что внеплановая проверка после произошедшего взрыва была начата уже 3 апреля.

"Проверка проводится по всем направлениям, начиная от инструктивных документов, оснащенности этого предприятия в соответствии с требованиями, подготовки персонала. Конечно, мы в первую очередь будем обращать внимание на квалификацию и готовность персонала", — сказал Черток в четверг на брифинге в рамках международного форума "Безопасность на транспорте".

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>