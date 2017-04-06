Обвиняемый в убийстве Немцова заявил о "личных счетах" со следователем

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова Шадид Губашев заявил о "личных счетах" со следователем, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного суда.

Следователя СК Александра Камашева вызвали в суд в качестве свидетеля, чтобы выяснить, добровольно ли обвиняемые давали показания на стадии следствия и сами ли подписывали протоколы. Перед допросом судья спросил, какие отношения у подсудимых со свидетелем.

"Личные счеты есть, до самой смерти у меня будут с ними личные счеты", — заявил Шадид Губашев. Он и другие подсудимые пожаловались на давление со стороны следователей и конвоиров, а затем перешли к оскорблениям.

"Он угрожал моей семье. У этого существа есть ко мне личная неприязнь. Он мне обещал, что меня сгноят в тюрьме, а моей семье будет плохо", — добавил Темирлан Эскерханов.

Судья попросил подсудимых успокоиться. "Вы, сидя в зале суда, можете наговорить себе еще на одну статью", — предупредил судья.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.