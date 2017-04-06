Киев выясняет обстоятельства задержания украинского судна в Крыму

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины предварительно подтверждает информацию о задержании в Крыму украинского рыболовного судна "Рыбак Херсона", детали уточняет, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ в четверг сообщила, что крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона": судно якобы нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки — Ильичевск, судовладелец ООО "БАРА — Украина — Одесса". По данным ФСБ, в результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию РФ почти на 400 метров. Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

"Предварительно информация о задержании судна подтверждается", — сказал Слободян украинскому информационному агентству "Укринформ".

Он добавил, что погранслужба сейчас уточняет детали инцидента и проверяет информацию через владельцев судна и "другие источники", поскольку никаких контактов с представителями крымской власти не поддерживает. На вопрос о возможных действиях украинской стороны относительно освобождения задержанных рыбаков Слободян ответил, что такие действия возможны "только по линии МИД, дипломатическим путем".

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