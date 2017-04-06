Киев выясняет обстоятельства задержания украинского судна в Крыму

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины предварительно подтверждает информацию о задержании в Крыму украинского рыболовного судна "Рыбак Херсона", детали уточняет, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
"Предварительно информация о задержании судна подтверждается", — сказал Слободян украинскому информационному агентству "Укринформ".
Он добавил, что погранслужба сейчас уточняет детали инцидента и проверяет информацию через владельцев судна и "другие источники", поскольку никаких контактов с представителями крымской власти не поддерживает. На вопрос о возможных действиях украинской стороны относительно освобождения задержанных рыбаков Слободян ответил, что такие действия возможны "только по линии МИД, дипломатическим путем".
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