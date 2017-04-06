Школьник в Башкирии погиб, когда на спор залез на столб ЛЭП

УФА, 6 апр – РИА Новости. Подросток в Башкирии на спор забрался на столб линии электропередачи и насмерть ударился электротоком, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

Трагедия с 13-летним мальчиком произошла 5 апреля рядом с остановкой общественного транспорта в селе Покровка Благовещенского района.

"Два 13–летних школьника после уроков ждали на остановке автобус и поспорили, что один из них залезет на столб линии электропередач высотой четыре метра. Мальчик полез на столб и задел рукой электрокабель под напряжением в 10 тысяч вольт. Смерть ребенка наступила на месте", — рассказала Абрамова.

Следователи начали доследственную проверку. "В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидца — подростка, назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти мальчика", — пояснила собеседница.