Два жителя Татарстана получили сроки за изнасилование девушки-инвалида

КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Два жителя Татарстана, 18 и 15 лет, получили соответственно 9,5 и 6 лет колонии за изнасилование 16-летней девушки-инвалида, сообщила прокуратура республики.

"Восемнадцатилетний Николай Секалин и его пятнадцатилетний приятель признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что вечером 28 августа 2016 года Секалин и его несовершеннолетний приятель, находясь на берегу реки Кама в поселке городского типа Алексеевское, изнасиловали ранее знакомую 16-летнюю девушку-инвалида, а также совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Свою вину молодые люди не признали.

Суд приговорил Секалина к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго соучастника – к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.