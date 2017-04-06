Мужчину арестовали за развратные действия в московском метро

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего мальчика в вагоне метро, арестован в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Как рассказала Иванова, инцидент произошел в конце марта этого года. Находясь в вагоне метро на Серпуховско-Тимирязевской линии, 40-летний мужчина "совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего мальчика". Было возбуждено уголовное дело по статье "совершение развратных действий в отношении малолетнего".

"Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, в кратчайшие сроки установлен и задержан мужчина, обвиняемый в совершении указанных преступлений. Фигуранту избрана мера пресечения", — сказала Иванова.