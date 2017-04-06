Следствие узнало, кто контактировал с предполагаемым террористом Джалиловым

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Силовики установили контактировавших с предполагаемым террористом Джалиловым людей, изъяты важные для расследования взрыва в метро предметы, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России, в рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля.

"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — сказала Петренко.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.