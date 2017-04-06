Житель Москвы попытался зарезать жену перед отделением полиции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который пытался убить свою жену кухонным ножом возле входа в отделение полиции на юге Москвы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На юге столицы полицейские задержали 37-летнего жителя города по подозрению в угрозе убийством своей супруге", — сказала Волк.

По ее словам, убегая от разъяренного мужа, женщина направлялась к зданию ОМВД России по району Царицыно.

"Супруг настиг ее в нескольких метрах от входа в отдел внутренних дел, схватил за волосы, повалил на землю и приставил к шее кухонный нож. Полицейские подоспели вовремя и обезвредили злоумышленника. Женщина была спасена, ее муж задержан", — рассказала Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.