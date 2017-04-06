Никандров рассказал об очной ставке со своим руководителем

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обвиняемый в получении крупной взятки генерал Денис Никандров рассказал, что его руководитель — глава ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов — в ходе очной ставки подтвердил законность его действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление ареста следователя.

"Между мной и Дрымановым была проведена очная ставка, в ходе которой он признал, что мои действия были законными", — сказал Никандров, отметив, что Дрыманов также подтвердил, что все действия с ним согласовывались.

Адвокат Никандрова подтвердил РИА Новости очную ставку и то, что Дрыманов сообщил о согласовании с ним действий по делу Андрея Кочуйкова (Итальянца), за освобождение которого, по версии следствия, и передавалась взятка офицерам СК.

Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова. Их обвиняют в получении взятки.