Кузбасский мошенник обманул 100 человек в 60 городах на 700 тысяч рублей

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали в городе Белово 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали более 100 пользователей сайтов бесплатных объявлений из 60 городов России, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"Его жертвами становились пользователи популярных сайтов бесплатных объявлений, которые желали получить заем, но в силу различных обстоятельств, в том числе плохой кредитной истории, не могли этого сделать в финансовых организациях. Беловчанин, представляясь сотрудником банка, обещал им помощь в оформлении кредита при условии, что первоначальный взнос будет сделан заранее", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после получения платежей, размер которых варьировался от 4 тысяч до 6 тысяч рублей, злоумышленник прекращал общение с гражданами. Установлено, что он действовал с 2014 года. Для конспирации мужчина регулярно вносил изменения в текст своего объявления: менял номера контактных телефонов и названия городов, жители которых могли воспользоваться его услугами.

В итоге оперуполномоченным уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. У него изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, SIM-карты, а также несколько банковских карт. По версии следствия, именно на них потерпевшие переводили деньги для оплаты первоначального взноса.

"Чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, он заранее изучал сведения об их населенном пункте, запоминал названия улиц и районов, на местных интернет-форумах искал слова и выражения, характерные для данной территории. В общей сложности от действий злоумышленника пострадали более 100 человек из 60 городов России. Общая сумма причиненного ущерба составила около 700 тысяч рублей", — уточнили в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба", санкции которой максимально предусматривают до 5 лет лишения свободы.