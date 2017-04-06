В Ростове-на-Дону после взрыва возбудили дело о покушении на убийство

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Ростове-на-Дону после взрыва замаскированного под фонарик устройства, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… покушение на убийство, совершенное общеопасным способом… незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции.