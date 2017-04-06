В Ростове-на-Дону после взрыва возбудили дело о покушении на убийство

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Ростове-на-Дону после взрыва замаскированного под фонарик устройства, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По предварительным данным, на пересечении Нахичеванского переулка и Социалистической улицы 46-летний мужчина подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… покушение на убийство, совершенное общеопасным способом… незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции.