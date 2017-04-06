В Югре возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Авария произошла 2 апреля около 18.30 по местному времени (16.30 мск) на 36 километре автодороги Сургут — Нижневартовск.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с КАМАЗом. В результате погибли водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров 2003, 2002, 2001 годов рождения.

Как отмечается, первичные проверочные мероприятия по факту ДТП проводили органы внутренних дел. По поручению и.о. руководителя следственного управления материалы проверки из органов внутренних дел переданы в производство следователей СК РФ.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", — говорится в сообщении.