МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестит семерых детей, от которых отказались приемные родители, передав их в органы опеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Сообщалось, что приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"Анна Юрьевна сейчас поехала к детям (которых вернули в органы опеки в Москве)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата.

В среду со ссылкой на директора центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадима Меньшова сообщалось, что родители приехали из Калининграда, а власти столицы отказались оформлять "приемную семью" и обеспечить московские выплаты. Дети получали ежемесячно по 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По информации пресс-службы Кузнецовой, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.