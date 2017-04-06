Таможенники в Подмосковье нашли радиоактивную посылку

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Работники межрегионального логистического центра "Внуково" совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы в ходе проверки почтового багажа, предназначенного для пересылки за пределы РФ, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма излучение, в десятки раз превышающее предельно допустимый радиационный фон, сообщает пресс-служба Почты России.

"Источником опасного излучения являлось одно из почтовых отправлений, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер", — говорится в сообщении.

Специалисты досмотрели посылку и обнаружили в ней авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме, отмечает организация. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы.

По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, радиоактивная посылка была отправлена жительницей Москвы адресату в Великобритании.