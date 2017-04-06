В доме в Петербурге, где обнаружили опасный предмет, частично отключили газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Газоснабжение в жилом доме в Петербурге, где в четверг рано утром был обнаружен опасный предмет и проведена эвакуация, частично отключено, сообщил РИА Новости представитель городской газовой службы.

"По требованию силовых структур отключена одна парадная", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что из парадной, где работают силовики, были выведены трое мужчин. Пресс-служба УФСБ в настоящее время не комментирует ситуацию.

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