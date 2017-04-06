Восемь пострадавших при теракте в Петербурге остаются в тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Три человека из числа госпитализированных после взрыва в метро Петербурга, по состоянию на утро четверга, остаются в крайне тяжелом, еще 5 — в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

"По состоянию на 7.00 шестого апреля в крайне тяжелом состоянии находится три пострадавших, в тяжелом состоянии пять пострадавших… Еще один пострадавший переведен на амбулаторное лечение", — сообщила Митянина в своем микроброге в Twitter.

Ранее вице-губернатор сообщала, что по состоянию на вечер среды на амбулаторное лечение было переведено пять пострадавших, в удовлетворительном состоянии находились 27 человек из 50 пострадавших, оставшихся в больнице. Крайне тяжелое состояние было зафиксировано у трех пострадавших, тяжелое — у шести.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших были госпитализированы.

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