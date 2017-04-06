После ДТП с автобусом под Рязанью в больнице остаются 11 человек

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Одиннадцать человек остаются в больнице после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель правительства области.

Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей. К 07:00 мск четверга в больнице оставались 13 человек, в том числе двое детей, остальные уехали в Элисту и Москву.

"Сейчас осталось в больнице 11 человек, один взрослый в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По данным больницы, среди тех, кого отпустили недавно — один ребенок.

Как отмечает управление МВД области, грузовик выехал на полосу встречного движения. Погибшие, по информации полиции, водитель автобуса – 49-летний житель Калмыкии и пассажир — 35-летний житель Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечает полиция.

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