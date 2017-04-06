На заброшенном заводе под Волгоградом школьник погиб под бетонной плитой

СОЧИ, 6 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Школьник в Волгоградской области погиб во время игр, придавленный бетонной плитой на территории заброшенного завода, сообщает СУ СК региона.

По предварительным данным, в среду компания подростков играла на развалинах бывшего предприятия — школьники лазали по заброшенным, полуразвалившимся зданиям в Фроловском районе Волгоградкой области. В какой-то момент тяжелая конструкция, вероятнее всего, плита межэтажного перекрытия, упала и придавила собой 11-летнего школьника.

"Подростки сначала попытались самостоятельно помочь другу, а затем позвали на помощь жителей близлежащих домов. Травмы для ребёнка оказались смертельными. Пострадавший скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.