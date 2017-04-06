СК выяснил цель нападения на полицейских в Астрахани

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Целью нападения на полицейских в Астрахани было завладение их оружием для использования в других преступлениях, в том числе убийствах, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. Старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве. В ночь на четверг предполагаемые преступники были ликвидированы.

"По данным следствия, нападение совершено из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских", — сказала Петренко.