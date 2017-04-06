В Чите мужчина, убивший детей молотком, получил пожизненный срок

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Суд Забайкальского края в четверг признал виновным Алексея Федосова в жестоком убийстве двух малолетних детей на дачном участке в Чите и назначил ему пожизненный срок лишения свободы, сообщил из зала суда РИА Новости официальный представитель СУСК региона Егор Марков.

По данным СК, 30 августа 2016 года 35-летний обвиняемый с особой жестокостью убил двух малолетних детей — 12-летнюю девочку и 10-летнего мальчика. По версии СК, обнаружив детей на своём дачном участке, Федосов забил их до смерти молотком. Девочку ударил молотком по голове не менее шести раз, а мальчика — не менее пятнадцати. Мальчик от полученных травм скончался на месте, а девочка — через несколько дней в больнице.

"Приговором суда Федосову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — сказал Марков.

Как сообщала ранее пресс-секретарь краевого суда Виктория Михайлюк, Федосов считает, что обвинение в убийстве детей — "это глупая фальсификация дела" и что его вина не доказана.

По данным краевого суда, в отношении обвиняемого проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно выводам который злоумышленник признан способным отдавать отчет своим действиям. В ходе расследования уголовного дела на первоначальном этапе обвиняемый сотрудничал со следствием и признался в совершении преступления. Однако затем отказался от своих показаний.