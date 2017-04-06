После ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью возбудили дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту крупного ДТП в Рязанской области, где грузовик столкнулся с автобусом, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Пономарев.

Авария произошла около 23.30 мск среды на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу был доставлен 31 человек, в том числе — водитель грузовика и восемь детей.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказал Пономарев.

По данным полиции, столкновение автобуса и грузовика произошло из-за того, что водитель пошел на обгон или уснул за рулем. По словам представителя УМВД области, тормозного пути у грузовика нет. Погодные условия или качество дороги привести к аварии не могли, заявили в МВД.

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