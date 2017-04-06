МВД подтвердило ликвидацию подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Силовики ликвидировали трех подозреваемых в убийстве сотрудников астраханской ДПС в ходе преследования, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве. В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что четырем подозреваемым заочно было предъявлено обвинение, их объявили в розыск. По ее словам, в ночь на четверг предполагаемые преступники были ликвидированы.

"Утром 6 апреля в ходе оперативно-разыскных мероприятий по розыску и задержанию лиц, совершивших нападение на сотрудников Росгвардии в Ленинском районе города Астрахани и убийстве сотрудников ДПС 4 апреля текущего года сотрудниками полиции совместно с подразделениями Росгвардии и ФСБ России были обнаружены и ликвидированы трое подозреваемых", — сказала Волк.

По ее словам, до этого ночью 6 апреля в Ленинском районе Астрахани наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Астраханской области остановил для проверки легковой автомобиль Renault, из которого неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по росгвардейцам. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, пострадали трое.

После этого, по данным МВД, продолжились оперативные мероприятия по розыску подозреваемых, и к утру силовики ликвидировали четверых.

"Все нападавшие, а это четверо лиц, ликвидированы во время спецоперации", — отметила Волк.

В МВД подчеркнули, что нападавшие были подозреваемыми в убийстве сотрудников ДПС УГИБДД России по Астраханской области Владимира Дьяконова и Дмитрия Школьникова.