В Хабаровске возбудили дело после падения шифера на восьмилетнюю девочку

ХАБАРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовно дело после падения фрагмента шифера с крыши дома на восьмилетнюю девочку, которая госпитализирована с черепно-мозговой травмой и прооперирована, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 5 апреля 2017 года женщина вместе с внучкой проходили мимо пятиэтажного жилого дома, расположенного в центре Хабаровска. Внезапно на ребенка упал кусок шифера. Прибывшие врачи скорой помощи доставили девочку в больницу с диагнозом черепно-мозговая травма. Ей проведена операция.

По предварительным данным, на крыше дома коммерческая организация проводила ремонтные работы по замене кровли. Один из фрагментов шифера упал вниз.

"Следствием по Хабаровскому краю по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании и подрядной организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ", — говорится в сообщении.