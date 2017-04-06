В Хабаровске возбудили дело после падения шифера на восьмилетнюю девочку

ХАБАРОВСК, 6 апр – РИА Новости. Следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовно дело после падения фрагмента шифера с крыши дома на восьмилетнюю девочку, которая госпитализирована с черепно-мозговой травмой и прооперирована, сообщает СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, на крыше дома коммерческая организация проводила ремонтные работы по замене кровли. Один из фрагментов шифера упал вниз.
"Следствием по Хабаровскому краю по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании и подрядной организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ", — говорится в сообщении.