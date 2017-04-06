Двое детей, пострадавших в ДТП в Рязанской области, остаются в больнице

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Двое детей из восьми, пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Рязанской области, остаются в больнице, шестеро выехали в Москву и Элисту, сообщил РИА Новости диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Михайловского района.

Авария произошла около 23.30 мск среды на 215-м километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей.

За пассажирами выехал автобус из Элисты. По первоначальным данным, 15 человек, в том числе пять детей, выехали на автобусе в Элисту, три человека, среди них один ребенок — на автомобиле в Москву.

"Пятеро выехали в Москву, из них один ребенок, 13 человек — в Элисту, там пятеро детей. Два ребенка в больнице. Состояние одного из них — средней тяжести, второй — "легкий", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, из 13 человек, которые остаются в больнице, один в тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как средней тяжести и пятеро — "легкие".

По данным полиции, столкновение автобуса и грузовика произошло из-за того, что водитель пошел на обгон или уснул за рулем. Погодные условия или качество дороги привести к аварии не могли, заявили в МВД.