В Чите из-за угрозы лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории столицы Забайкалья — Читы из-за угрозы возникновения лесных пожаров, сообщает минприроды региона.

Ранее глава региона из-за пожарооопасной погоды ввела режим чрезвычайной ситуации в лесах региона.

"С 6 апреля в связи с повышением дневных температур воздуха, усилением ветра до 15-17 метров в секунду и прогнозируемым ухудшением лесопожарной обстановки на территории городского округа "Город Чита" введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

По данным властей, в связи с введенным режимом необходимо ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ.