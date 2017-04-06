СК назвал возможную причину смерти мальчика на уроке физкультуры в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Эксперты предварительно установили, что причиной смерти 9-летнего мальчика на уроке физкультуры в школе в Приморье стало удушье, сообщает краевое управление СК РФ.

В среду, 5 апреля, в школе в Артеме на уроке физкультуры при пробежке 9-летний мальчик потерял сознание и умер, врачи не смогли его спасти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время по результатам медицинского исследования предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии (удушья) от закрытия дыхательных путей рвотными массами. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.