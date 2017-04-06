Напавшие на пост Росгвардии в Астрахани причастны к убийству полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Напавшие на пост Росгвардии в Астрахани причастны к убийству двух полицейских 4 апреля, ликвидированный нападавший опознан как один из ранее объявленных в розыск по этому делу, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Хегай.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Латышева Ленинского района Астрахани установлены лица, причастные к убийству двух сотрудников ДПС в ночь на 4 апреля текущего года. В результате вооруженного столкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из нападавших ответным огнем ликвидирован", — сказал он.

"В ходе перестрелки остальным участникам нападения удалось скрыться, они также завладели оружием сотрудников правоохранительных органов. Ликвидированный предварительно опознан как один из ранее объявленных в розыск по уголовному делу", — добавил собеседник.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317, пунктом "б" части 4 статьи 226, части 2 статьи 222 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов), рассказал Хегай.

На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии сотрудников следственного управления с УФСБ и УМВД России по области устанавливается местонахождение остальных подозреваемых, рассказал собеседник.