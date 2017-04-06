Напавшие на пост Росгвардии в Астрахани причастны к убийству полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Напавшие на пост Росгвардии в Астрахани причастны к убийству двух полицейских 4 апреля, ликвидированный нападавший опознан как один из ранее объявленных в розыск по этому делу, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Хегай.
"В ходе перестрелки остальным участникам нападения удалось скрыться, они также завладели оружием сотрудников правоохранительных органов. Ликвидированный предварительно опознан как один из ранее объявленных в розыск по уголовному делу", — добавил собеседник.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317, пунктом "б" части 4 статьи 226, части 2 статьи 222 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов), рассказал Хегай.