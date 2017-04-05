СК выяснил причину пожара в доме под Ярославлем, где погибли две девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Следователи в Ярославской области ищут мужчину, проживающего в квартире, где при пожаре вечером в среду погибли две его маленькие падчерицы; по одной из версий, он бросил в квартире непотушенный окурок и ушел, оставив детей одних, сообщило управление СК по региону.

Возгорание в квартире одного из домов в городе Тутаев произошло в среду вечером. В результате пожара погибли две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Следственные органы и прокуратура начали проверку. Выяснилось, что в квартире проживала мать с двумя дочерями и ее сожитель, семья относилась к категории неблагополучных.

"По одной из версий, мать погибших детей оставила девочек дома с сожителем и ушла. Спустя какое-то время мужчина также покинул квартиру, бросив на пол непотушенную сигарету. От тлеющего окурка произошло возгорание. Дети задохнулись от дыма", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, ведется розыск мужчины.