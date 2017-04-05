Бесхозный предмет на "Тушинской" в московском метро оказался не опасен

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили ничего опасного в бесхозном предмете на станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что на платформе станции "Тушинская" был обнаружен бесхозный предмет.

"В 21.55 проверка бесхозного предмета завершена, угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник, за три последних дня в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички. В среду правоохранители проверяли подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале в центре Москвы. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.