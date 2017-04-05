В Подмосковье будут судить продавцов поддельного алкоголя

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Подмосковье под суд пойдут продавцы поддельного алкоголя, из-за которого погибли три человека, сообщает региональный главк СК РФ в среду.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильхама Маммадова и Вячеслава Леонтьева, обвиняемых в совершении преступления… "хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемые организовали пункт сбыта нелегальной алкогольной продукции в одном из павильонов оптово-розничного центра "Фуд Сити" на Калужском шоссе в Москве. Они приобрели более 1,6 тысячи бутылок с поддельными этикетками, имитирующими элитные марки алкоголя. Продукция хранилась у Леонтьева дома, в одной из квартир жилых домов в городе Домодедово.

В ноябре 2015 года обвиняемые сбыли несколько бутылок двум жителям Домодедовского района по цене 300 рублей за бутылку, после чего те попали в больницу с острым отравлением метиловым спиртом. Двое их собутыльников также были госпитализированы. Трое из них впоследствии скончались, жизнь четвертого потерпевшего врачам удалось спасти.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.