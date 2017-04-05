Спасатели достали из воды детей, провалившихся под лед на севере Москвы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Спасатели вытащили провалившихся под лёд подростков на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел в 150 метрах от поисково-спасательной станции "Академическая" в 19.40 в среду.

"Спасатели московской поисково-спасательной службы вышли на патрулирование на амфибийном катере "Змей" и увидели в воде детей. Сейчас дети (2005 и 2006 годов рождения) на станции дожидаются скорую помощь и родителей", — сказал собеседник агентства.