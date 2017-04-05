США
5.045 апреля19:50МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Взрыв в Петербурге: данные следствия и новые меры безопасности в метро

Сюжет:
Главное за 5 апреля 2017 года (7)
19:3205.04.2017
(обновлено: 19:36 05.04.2017)
02200
Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга у станции метро Технологический институт
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правоохранители продолжают расследование произошедшего в понедельник в петербургском метро взрыва, следователи провели обыск по месту жительства предполагаемого исполнителя теракта Акбаржона Джалилова и прорабатывают версию о его возможных сообщниках.

Трудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мнимого "террориста из метро" уволили с работы после публикаций СМИ

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил требования к транспортной безопасности, в том числе объектов метро, а также распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбарждона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК,  уроженец Киргизии Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

© РИА Новости
Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

Следствие

Как стало известно в среду, следователи установили место жительства предполагаемого исполнителя теракта Акбаржона Джалилова, в его жилище проведен обыск.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, которое провел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

При этом накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что при обыске оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств, не обнаружена и экстремистская литература.

Цветы в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга на улице в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Родители предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге опознали сына

К настоящему моменту допрошены более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады, изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами, сообщила Петренко.

Кроме того, глава Следственного комитета поручил проверить все данные о Джалилове, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Акбаржон Джалилов (Фотография из аккаунта сети Вконтанте Акбаржона Джалилова 1995 года рождения)
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Джалилов был орудием в руках радикалов, считают эксперты

Как сообщал ранее источник РИА Новости, следствие не исключает наличие сообщников у террориста, взорвавшего бомбу в петербургском метро.

"Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — отметил собеседник агентства, уточнив, что это лишь одна из рабочих версий.

© РИА Новости
Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

Родственники о Джалилове

Как стало известно ранее, предполагаемый исполнитель теракта 22-летний Акбаржон Джалилов "в 2011 году, по достижении 16-летнего возраста, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с того времени постоянно проживал на территории РФ".

Акбаржон Джалилов (Фотография из аккаунта сети Вконтанте Акбаржона Джалилова 1995 года рождения)
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Родные Джалилова не верят, что он совершил теракт в петербургском метро

Родственники Джалилова не верят в его причастность к взрыву.

"Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Он разумный парень, окончил школу имени Токтогула. Он уехал в Россию пять-шесть лет назад", — приводит в среду киргизское радио "Азаттык" слова тети подозреваемого Дилабзо Джалиловой.

Эти сведения СМИ подтвердили и другие родственники. "Мы слышали, что он получил российский паспорт, отслужил в российской армии. Одевался современно. Мы не можем поверить, что из него получился террорист", — отметили они.

Дом, в котором жил вероятный исполнитель теракта в Петербургском метрополитене Акбаржон Джалилов
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

Родственники Джалиловых также сообщили, что накануне на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии вызывали шестерых членов семьи: отца Акрамжона, мать Одинахон, старшую сестру, 17-летнего младшего брата, а также двух братьев отца. Всех их впоследствии отпустили.

Родственники признают, что не видели племянника уже два-три года, так как он все время жил в России, но не могут понять, как случилось, что скромный трудолюбивый парень из их семьи стал экстремистом.

© Ruptly
Мать Джалилова призналась журналистам, что не верит в виновность сына

Пострадавшие и погибшие

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что установлены личности всех погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро. Ведомство опубликовало список жертв взрыва, в котором значатся 13 человек.

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ГД получает от иностранных коллег соболезнования после взрыва в Петербурге

"Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК. Также в ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его познания ", — сказала она.

По последней информации, в настоящее время в больницах Санкт-Петербурга находятся 55 человек, госпитализированных после взрыва в метрополитене.

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт

"В настоящее время остается в стационаре 55 пострадавших. Рассматривается вопрос о выписке еще одного пострадавшего", — сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.

В числе пострадавших при взрыве в метро Петербурга 19 человек из 14 регионов РФ и четыре человека из трех зарубежных стран — Белоруссии, Латвии и Узбекистана.

"По информации комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, в результате теракта, произошедшего 3 апреля в петербургском метрополитене, в числе пострадавших 19 человек из 14 регионов России и четыре человека из трех зарубежных стран (Белоруссии, Латвии и Узбекистана), в числе погибших – один гражданин Казахстана и одна жительница Ленинградской области. Остальные пострадавшие и погибшие – жители Санкт-Петербурга", — сообщил городской комитет по внешним связям.

Сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В больницах остаются 55 пострадавших при взрыве в петербургском метро

В настоящее время организовано взаимодействие с представителями других регионов России и консульскими учреждениями зарубежных стран. Также установлена связь с родственниками погибших и пострадавших, оказывается содействие в решении всех вопросов по пребыванию в Петербурге.

В комитете напомнили, что из средств бюджета Петербурга, а также средств федерального бюджета членам семей погибших и пострадавшим гражданам будет выплачена материальная помощь, вне зависимости от региона проживания и гражданства.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
Перейти в фотобанк
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
/

Новые меры безопасности

После произошедшего вновь был поднят вопрос об обеспечении безопасности на транспорте, в частности, в метро. Как сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин, ведомство ведет проверку метрополитена Санкт-Петербурга.

Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Петербурге задержали седьмого подозреваемого в вербовке террористов

"Оперативный штаб и в центральном аппарате, и в территориальном органе сформированы были 3 числа. Проверка идет. Сегодня мы уже выезжаем. (Началась проверка — ред.) 3 апреля", — сообщил Басаргин в кулуарах коллегии Минтранса РФ.

В среду глава правительства Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Сотрудники полиции на станции московского метро. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Медведев поручил создать группы быстрого реагирования для защиты метро

Данные требования определяют систему реализуемых мер, направленных на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.

"Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму", — подчеркивается в сообщении кабмина.

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Кремле заявили о дефиците усилий по сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Как сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, постановление правительства о безопасности метрополитена учитывает все обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге и направлено на минимизацию рисков повторения таких событий. Он рассказал, что этот документ готовился в течение нескольких месяцев и учитывал все современные технологии, все современные требования к безопасности движения и безопасности пассажиров на линиях и станциях метрополитена.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками совещания глав спецслужб СНГ. 5 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов

"После событий, которые произошли буквально несколько дней назад в Санкт-Петербурге, после теракта, который произошел в перегоне между двумя станциями метрополитена, мы проверили, соответствует ли документ тем обстоятельствам, которые сопутствовали этому случаю, и еще раз подтвердили, что все установленные документом требования учитывают данные обстоятельства и их полноценная реализация будет способствовать минимизации вероятности повторения подобных случаев", — сказал Дворкович журналистам.

Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев также распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства, а также в течение трех месяцев провести оценку уязвимости метрополитена.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена