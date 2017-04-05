В Ростове задержали 3 подозреваемых в выводе около 600 млн рублей за рубеж

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Трое подозреваемых в выводе за рубеж около 600 миллионов рублей при помощи подставных фирм задержаны в Ростове-на-Дону, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемые создали фирмы, с помощью которых заключали крупные контракты с иностранными компаниями на поставку сельхозтехники, для мошенничества подозреваемые создали несколько компаний. По информации СМИ, подозреваемые заключали контракты в 2015–2016 годах с зарубежными фирмами из Словакии и Китая, а реквизиты своих фиктивных фирм мошенники использовали при открытии валютных счетов в ЮЗБ ПАО "Сбербанк России".

"Данный факт соответствует действительности, задержаны трое подозреваемых в выводе за рубеж около 600 миллионов рублей, контракты заключались с иностранными фирмами", — пояснил источник.

Как пояснили агентству в пресс-службе ЮЗБ ПАО Сбербанк, банк "постоянно совершенствует процедуры контроля и взаимодействует с уполномоченными органами для пресечения проведения сомнительных потоков через систему банка". По словам представителя пресс-службы, законодательство РФ не предусматривает раскрытие информации о предпринимаемых банками мерах противодействия отмыванию преступных доходов.

По информации источника агентства в банковских структурах, как правило, преступные схемы по выводу и отмыванию денег удается выявить после внутренних проверок самих банков.

"Как правило, сами банки выступают инициаторами всех этих проверок и выявляют преступные схемы, а затем сообщают о них правоохранителям. В банковских организациях работает специальная служба, которая противодействует отмыванию и выводу средств. Работа такая ведется постоянно", — уточнил источник агентства.-0-