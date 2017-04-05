Память жертв взрыва в петербургском метро почтут в центре Москвы 6 апреля

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Акция памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга состоится в четверг в Москве, сообщил в среду депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Ревенко.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.