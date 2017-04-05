Полицейские не нашли бомбу в колледже на северо-западе Москвы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские не обнаружили опасных предметов в налоговом колледже на северо-западе Москвы, откуда после анонимного сообщения с угрозой взрыва были эвакуированы почти 400 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации 180 учащихся и 200 сотрудников персонала из колледжа по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 2, строение 1.

"В 16.57 проверка в налоговом колледже проведена, угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.