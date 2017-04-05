При взрыве в Петербурге пострадали трое иностранцев

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (429)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. В числе пострадавших при взрыве в метро Петербурга 19 человек из 14 регионов РФ и четыре человека из трех зарубежных стран — Белоруссии, Латвии и Узбекистана, сообщил городской комитет по внешним связям.

Ранее губернатор Георгий Полтавченко сообщал, что в числе пострадавших 17 жителей других регионов РФ и четыре иностранца из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Латвии.

"По информации комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, в результате теракта, произошедшего 3 апреля в петербургском метрополитене, в числе пострадавших 19 человек из 14 регионов России и четыре человека из трех зарубежных стран (Белоруссии, Латвии и Узбекистана), в числе погибших – один гражданин Казахстана и одна жительница Ленинградской области. Остальные пострадавшие и погибшие – жители Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

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В настоящее время организовано взаимодействие с представителями других регионов России и консульскими учреждениями зарубежных стран. Также установлена связь с родственниками погибших и пострадавших, оказывается содействие в решении всех вопросов по пребыванию в Петербурге.

В комитете напомнили, что из средств бюджета Петербурга, а также средств федерального бюджета членам семей погибших и пострадавшим гражданам будет выплачена материальная помощь, вне зависимости от региона проживания и гражданства.

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