Трое раненных при взрыве в Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Из 55 человек, госпитализированных после взрыва в метро в Санкт-Петербурге, трое остаются в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

"По состоянию на 13.00 5 апреля в крайне тяжелом состоянии находится 3 пострадавших, в тяжелом состоянии — 6 пострадавших. Количество пострадавших средней тяжести — 14 человек, удовлетворительное состояние 31", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Митянина сообщала, что по состоянию на 8 утра среды в крайне тяжелом состоянии находились 4 человека.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек.