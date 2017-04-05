Кировский полицейский в ходе ссоры разбил голову посетителю ночного клуба

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника полиции Кирова, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю ночного клуба, где полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, сообщило региональное СУ СК РФ.

"Следователи полагают, что в ночь с 31 марта на 1 апреля 25-летний сотрудник полиции в свой выходной день находился в ночном клубе Кирова, где в ходе ссоры ударил 25-летнего молодого человека. Потерпевший упал, стукнувшись головой о пол, его пришлось госпитализировать", — говорится в сообщении.

Позже медики констатировали у молодого человека черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В полиции РИА Новости не стали отвечать на вопрос, может ли сотруднику грозить увольнение.