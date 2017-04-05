Кировский полицейский в ходе ссоры разбил голову посетителю ночного клуба

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника полиции Кирова, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю ночного клуба, где полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, сообщило региональное СУ СК РФ.
Позже медики констатировали у молодого человека черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
В полиции РИА Новости не стали отвечать на вопрос, может ли сотруднику грозить увольнение.