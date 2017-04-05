Житель Кубани изнасиловал внучку сожительницы и сжег их вещи

СОЧИ, 5 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Суд на Кубани рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в изнасиловании малолетней внучки своей сожительницы и сожжении их вещей за обращение в полицию, сообщает СУСК региона.

По версии следствия, 45-летний житель станицы Ивановской на Кубани жил вместе с сожительницей и ее малолетней внучкой. В сентябре 2016 года мужчина, оставшись наедине с ребенком, надругался над ним.

"Он же в октябре 2016 года при аналогичных обстоятельствах изнасиловал девочку. Спустя несколько дней потерпевшая рассказала бабушке о произошедшем, а женщина, в свою очередь, по телефону сообщила в полицию. Обвиняемый, узнав об этом и разозлившись, разжег на территории домовладения костер и сжег личные вещи сожительницы и малолетней девочки, причинив им имущественный ущерб на сумму, превысившую 88 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста ", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

"Несмотря на отрицание обвиняемым вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.