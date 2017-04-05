Хабаровские полицейские нашли в овраге тайник с 16 килограммами наркотиков

ХАБАРОВСК, 5 апр – РИА Новости. Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю изъяли из незаконного оборота около 16 килограммов синтетических наркотиков, стоимость партии может составить 45 миллионов рублей, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

"В замаскированном тайнике в овраге у поселка Березовка сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровску обнаружили сверток, в котором находились три пакета с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертках были два вида синтетических наркотиков: кристаллы "скорости" весом порядка 10 килограммов и около шести килограммов "спайса" в концентрированном виде. На "черном рынке" стоимость партии может доходить до 45 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже полицейские при силовой поддержке бойцов отряда спецназа "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков краевого УМВД задержали жителя Якутии, которого подозревают в оборудовании тайника. Установлено, что подозреваемый привез наркотики в краевой центр из Якутска на такси и снял номер в одной из гостиниц.

"Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение преступления" и "незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере". В отношении задержанного избрана мера пресечения – арест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.