В Тобольске возбудили дело после нападения собаки на сотрудницу полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Пьяный мужчина в Тобольске натравил собаку на сотрудницу полиции, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду СУСК РФ по Тюменской области.

По данным управления, инцидент произошел 31 марта на улице Никитина, куда работники местного ОМВД прибыли, чтобы проверить информацию о повреждении одного из домов.

"Из дома вышел знакомый хозяина дома, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который направил собаку в сторону участкового уполномоченного полиции и скомандовал "взять". Вследствие противоправных действий подозреваемого собака покусала сотрудника полиции по различным частям тела, причинив последней телесные повреждения", — уточняет ведомство.

Дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти".