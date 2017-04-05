Под Иваново эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Учащиеся и педагоги школы в Кинешме Ивановской области были эвакуированы из-за подозрительного предмета, обнаруженного в одном из помещений, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону.

"В полицию поступило сообщение об оставленном без присмотра подозрительном предмете. Он обнаружен в помещении на втором этаже, рядом с огнетушителем. На место выехали представители соответствующих служб. Учащиеся и работники школы эвакуированы", — сказал Радостин.

Он отметил, что в настоящее время в школе ожидают взрывотехника, чтобы он определил, опасен ли обнаруженный предмет. Между тем, на первый взгляд, по словам Радостина, причина беспокойства – две металлические банки из-под кофе. "Мы ориентируем людей на то, чтобы они обращали внимание на предметы, которые в этом месте и в это время быть вроде как и не должны", — подчеркнул собеседник агентства.