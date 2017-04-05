Звонок о возможном взрыве в метро Петербурга 4 апреля сделала школьница

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Один из анонимных телефонных звонков о возможном заминировании станции метро "Парк Победы" в Петербурге во вторник совершила школьница, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

В сообщении уточняется, что около 17:00 во вторник в полицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на станции метро "Парк Победы", возможно, будет взрыв. Звонившей оказалась 12-летняя ученица 5-го класса одной из школ Московского района Петербурга. Поскольку мама девочки на тот момент находилась в отъезде, ребенка доставили в социальный приют "Транзит". В настоящее время девочку уже забрали домой.

Рассказывая о своем поступке, девочка пояснила, что по дороге на учебу она увидела на станции "Парк Победы" бесхозный черный пакет. Сообщать о нем на месте она не решилась. Однако весь день на занятиях эти мысли ее не оставляли.

"И уже находясь на продленке, она набрала номер полиции", — уточняет аппарат детского омбудсмена.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на информацию социального приюта "Транзит", школьница могла не сообщить о замеченном пакете сразу из-за особенностей ее развития. Тем не менее, ее поведение объяснимо на фоне трагедии в метрополитене Петербурга, где в понедельник произошел теракт.

Во вторник ряд станций метрополитена Петербурга были закрыты на проверку, по итогам которых взрывоопасных предметов не обнаружилось.

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