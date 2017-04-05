Дежурная по станции петербургского метро рассказала о моменте взрыва

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Безучастных к трагедии в петербургском метро не было, пассажиры и работники метрополитена не растерялись и помогали пострадавшим, рассказала дежурная по станции Нина Шмелева.

Шмелева — одна из трех сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга, которых министр транспорта Максим Соколов наградил нагрудным знаком "Почетный работник транспорта Российской Федерации" за их действия после взрыва. По словам министра, она "в числе первых пришла на помощь пассажирам при высадке из поврежденного поезда и грамотно организовала эвакуацию пассажиров со станции".

Шмелева рассказала журналистам, что действовала, как и положено по инструкции. "Безучастных пассажиров не было. Паники не было. Все было организованно. И работники, и люди не растерялись, помогали", — сообщила она.

"Случилось это в 14:30. Первое сообщение — что на станции "Сенная" был хлопок и задымление. У нас перегон маленький, мы обязаны осматривать и свою станцию тоже. Дежурная меня отправила посмотреть третий путь, направление в сторону "Сенной". Я посмотрела, прибежала и сказала, что все в порядке… Она опять мне перезвонила и говорит: "Срочно бегите на "Технологический-1". Произошел взрыв. В это время, когда она мне звонила, мы и скорую вызывали", — добавила Шмелева.

Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв удалось предотвратить — на станции "Площадь Восстания" нашли и обезвредили самодельную бомбу. СК возбудил уголовное дело о теракте, но рассматривает и другие версии.