Саратовского пенсионера осудят за постоянные изнасилования внучки супруги

САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в 46 эпизодах сексуального насилия в отношении малолетней внучки своей супруги, сообщило в среду областное управление СК РФ.

Ранее СУСК по региону сообщило, что 26 июля 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Балаково о том, что 64-летний супруг ее матери с 2007 по 2014 годы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, 2001 года рождения. Следствие возбудило уголовное дело.

Следователи установили, что с 2007 по 2010 год обвиняемый в квартире дома в Балаково 37 раз совершил в отношении внучки своей супруги насильственные действия сексуального характер, а в период с 2007 по 2014 годы — девять раз изнасиловал ее.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.