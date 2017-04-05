Ветеран "Альфы" назвал халатность одной из причин теракта в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Причиной трагедии, произошедшей 3 апреля в петербургском метро, стала халатность работников метрополитена, ответственных за контроль над проходом пассажиров через металлоискатели, заявил РИА Новости ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук.
"Проблем пронести бомбы в метро сегодня никаких нет, на металлоискателях сегодня никакого контроля нет – они стоят бесхозные и пищат, через них проходят люди, и никто их не досматривает. Безусловно, нужно усиливать контроль", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что если во взрывном устройстве нет металлических поражающих элементов, то металлодетектор просто не в состоянии его выявить.
"Нужны специальные газоанализаторы и другие датчики, но это вопрос к руководству метрополитена – на что они готовы выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность пассажиров", — подчеркнул Шевчук.
Сирийского следа нет
В то же время эксперт отверг версию, что террорист-смертник подорвал себя в метро из мести за операцию российских Воздушно-космических сил в Сирии, поскольку в этом случае масштаб и уровень подготовки теракта был бы гораздо выше.
Он также не согласился с утверждением, что произошедшее в Санкт-Петербурге свидетельствует о неудовлетворительной работе российских спецслужб, сославшись на то, что этот теракт является практически первым таким происшествием в РФ за последние четыре года.
"Я бы не стал ни в коем случае объяснять произошедшее плохой работой наших спецслужб, так как не стоит забывать, что в течение последних четырех лет у нас практически ничего подобного не происходило, именно благодаря нашим специалистам из спецслужб. Даже если в этот раз и была некая осечка, то она не говорит об общем качестве работы наших силовиков", — сказал собеседник агентства.