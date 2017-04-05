Ветеран "Альфы" назвал халатность одной из причин теракта в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Причиной трагедии, произошедшей 3 апреля в петербургском метро, стала халатность работников метрополитена, ответственных за контроль над проходом пассажиров через металлоискатели, заявил РИА Новости ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших остаются в больницах. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"Проблем пронести бомбы в метро сегодня никаких нет, на металлоискателях сегодня никакого контроля нет – они стоят бесхозные и пищат, через них проходят люди, и никто их не досматривает. Безусловно, нужно усиливать контроль", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что если во взрывном устройстве нет металлических поражающих элементов, то металлодетектор просто не в состоянии его выявить.

"Нужны специальные газоанализаторы и другие датчики, но это вопрос к руководству метрополитена – на что они готовы выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность пассажиров", — подчеркнул Шевчук.

Сирийского следа нет

В то же время эксперт отверг версию, что террорист-смертник подорвал себя в метро из мести за операцию российских Воздушно-космических сил в Сирии, поскольку в этом случае масштаб и уровень подготовки теракта был бы гораздо выше.

"О мотивах говорить тяжело, но я бы не стал связывать теракт в петербургском метро с нашими действиями в Сирии, поскольку в этом случае у экстремистов был бы другой почерк: были бы большие масштабы, другие исполнители. В данном случае реализация мести слишком мелковата", — сказал Шевчук.

Он также не согласился с утверждением, что произошедшее в Санкт-Петербурге свидетельствует о неудовлетворительной работе российских спецслужб, сославшись на то, что этот теракт является практически первым таким происшествием в РФ за последние четыре года.

"Я бы не стал ни в коем случае объяснять произошедшее плохой работой наших спецслужб, так как не стоит забывать, что в течение последних четырех лет у нас практически ничего подобного не происходило, именно благодаря нашим специалистам из спецслужб. Даже если в этот раз и была некая осечка, то она не говорит об общем качестве работы наших силовиков", — сказал собеседник агентства.