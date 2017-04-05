Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании "Джебхат ан-Нусры"*

НАЛЬЧИК, 5 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Терского района, которого подозревают в финансировании одной из международных террористических организаций, сообщило региональное СУСК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование террористической организации" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в 2016 году МВД по Кабардино-Балкарии выявило и раскрыло пять преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности. Установленная сумма финансирования составила около 4 миллионов рублей.
*Террористическая организация, запрещенная в России