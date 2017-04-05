Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании "Джебхат ан-Нусры"*

НАЛЬЧИК, 5 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Терского района, которого подозревают в финансировании одной из международных террористических организаций, сообщило региональное СУСК РФ.

"Согласно материалам уголовного дела, в июне 2014 года 28-летний житель Терского района, находясь в одном из торговых центров Нальчика, перечислил через платежный терминал 4200 рублей на финансирование международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, деятельность которой запрещена на территории России", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование террористической организации" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в 2016 году МВД по Кабардино-Балкарии выявило и раскрыло пять преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности. Установленная сумма финансирования составила около 4 миллионов рублей.

*Террористическая организация, запрещенная в России