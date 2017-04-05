Росгвардия поблагодарила сапера ОМОН, разминировавшего бомбу в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Росгвардия поблагодарила сапера ОМОН, разминировавшего самодельную бомбу на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

"Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаркин провел встречу с личным составом ОМОН Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на которой поблагодарил сотрудников инженерно-технического отдела ОМОН за грамотные и решительные действия в ходе разминирования взрывного устройства на станции метро "Площадь Восстания", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, 3 апреля в 14:30 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что в вестибюле станции метрополитена "Площадь Восстания" у эскалатора на переходе на станцию "Маяковская" обнаружен подозрительный предмет – бесхозная черная сумка. Все пассажиры станции были эвакуированы, станция закрыта.

"В результате осмотра взрывотехники установили, что в сумке находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса, тротила общей массой более 1 килограмма, детонатора и поражающих элементов — металлических шариков. Так как через станцию метро проезжали поезда с людьми и промедление в нейтрализации взрывного устройства могло повлечь тяжелые последствия, старшим группы – старшим инженером-сапером майором Максимом Качаном — было принято решение об обезвреживании устройства на месте", — отметили в ведомстве.